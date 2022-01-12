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Никто не погиб и даже не пострадал. На оживлённую улицу в Филадельфии упал вертолёт

12 января 2022 10:25
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Новости США. На оживленную улицу в Филадельфии упал санитарный вертолет. Удивительно, что в этой авиакатастрофе никто не погиб – ни на земле, ни в машине, которая превратилась в груды обломков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никто не погиб и даже не пострадал. На оживлённую улицу в Филадельфии упал вертолёт-1

В ней в момент падения находились четыре человека – два пилота, врач и ребенок, которого торопились доставить в больницу. Они не только выжили, но смогли сами выбраться из разрушенного вертолета.

Никто не погиб и даже не пострадал. На оживлённую улицу в Филадельфии упал вертолёт-4

Прибывшие на место ЧП медики не нашли у пострадавших ни одной серьезной травмы. В полиции назвали это абсолютным чудом – никто не погиб. При падении не были повалены деревья и даже не повреждены линии электропередачи.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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