Никто не погиб и даже не пострадал. На оживлённую улицу в Филадельфии упал вертолёт

Новости США. На оживленную улицу в Филадельфии упал санитарный вертолет. Удивительно, что в этой авиакатастрофе никто не погиб – ни на земле, ни в машине, которая превратилась в груды обломков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На оживленную улицу в Филадельфии упал санитарный вертолет. Удивительно, что в этой авиакатастрофе никто не погиб – ни на земле, ни в машине, которая превратилась в груды обломков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней в момент падения находились четыре человека – два пилота, врач и ребенок, которого торопились доставить в больницу. Они не только выжили, но смогли сами выбраться из разрушенного вертолета.
Прибывшие на место ЧП медики не нашли у пострадавших ни одной серьезной травмы. В полиции назвали это абсолютным чудом – никто не погиб. При падении не были повалены деревья и даже не повреждены линии электропередачи.