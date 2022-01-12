Никто не погиб и даже не пострадал. На оживлённую улицу в Филадельфии упал вертолёт

Новости США. На оживленную улицу в Филадельфии упал санитарный вертолет. Удивительно, что в этой авиакатастрофе никто не погиб – ни на земле, ни в машине, которая превратилась в груды обломков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней в момент падения находились четыре человека – два пилота, врач и ребенок, которого торопились доставить в больницу. Они не только выжили, но смогли сами выбраться из разрушенного вертолета.