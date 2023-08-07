Захарова заявила, что Украина стала одним из лидеров черной трансплантологии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины скрывают бизнес «черных трансплантологов» и попустительствуют ему. Также она добавила, что Киев является одним из лидеров в данной отрасли, пишет ТАСС.

Она указала также на существование свидетельств того, что к этой сфере деятельности причастно окружение украинского президента Владимира Зеленского. В июне 2023 года на украинско-словацкой государственной границе был задержан человек, который занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе и для пересадки органов. Залог за злоумышленника составил всего один миллион гривен. После того как залог был внесен, обвиняемый был отпущен и «затерялся».