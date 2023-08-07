В Сербии шахтёры нашли древнеримский корабль. Судно хорошо сохранилось

Новости Сербии. В Сербии обнаружили древнеримский корабль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Само по себе это не удивляет. Вот только благодарить за находку нужно не археологов, а шахтеров. Они добывали уголь в карьере рядом с городом Костолац и случайно наткнулись на реликвию. Теперь с ней работают археологи и ученые.

Миомир Корач, археолог:

Здесь дислоцировался знаменитый IV Счастливый Флавиев легион. Он контролировал не только эту местность, но и значительную территорию Придунайского региона. Так что неудивительно, что найденный корабль – римский. Тогда в чем же сюрприз? А в том, что судно хорошо сохранилось.