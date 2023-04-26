В зоопарке Сан-Диего живёт необычная гамбийская хомяковая крыса. Посмотрите на зверька
Новости США. Гамбийская хомяковая крыса по имени Руна привлекает посетителей зоопарка Сан-Диего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят заводчики, это не обычный грызун, а очень способный дрессированный зверек. Например, на этих кадрах Руна ищет спрятанный в грунте чай с ромашкой. А вообще, эти животные способны отыскать даже мины и контрабандный товар. Специалисты ценят их за острый нюх и маленькие размеры.
Ники Бойд, сотрудница зоопарка Сан-Диего:
Там, где сможет работать только одна собака, поместится сразу несколько крыс. При этом они могут забираться в небольшие тесные пространства. Конечно, собаки тоже замечательные. И у нас много служебных собак, которые нам помогают.
Обучение одной крысы стоит примерно 8 000 долларов, собаки – в три раза больше. Но крысы хороши еще и тем, что живут намного дольше ряда других животных. Так что финансы, вложенные в них, как рассказывают дрессировщики, всегда окупаются. Тренировками африканских грызунов занимается бельгийская некоммерческая организация.