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Житель Индии собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок

26 апреля 2023 09:10
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Новости Индии. Житель Индии Мохан Сингх собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он с детства питал интерес к музыке, а теперь надеется порадовать таких же, как он, ценителей прекрасного. Увлекся Мохан коллекционированием в 1975 году. Тогда от родственника ему достались два граммофона. Сегодня их уже 16.  

Житель Индии собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок-1

Мохан Сингх, коллекционер:  
У меня есть племянник, который живет в Канаде. Он помог мне возродить мою старую страсть к граммофонам и пластинкам и собрать эту коллекцию.  

Житель Индии собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок-4

Мохан – мастер по ремонту часов. Профессиональные навыки помогают ему обслуживать граммофоны и проигрыватели, поэтому все в рабочем состоянии. Кстати, грампластинок с песнями и альбомами разных исполнителей у него более 2 000. Многие из них с голосом Мукеша – любимого певца коллекционера.  

# Коллекционирование # Новости Индии # Фотофакт

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