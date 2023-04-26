Житель Индии собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок

Новости Индии. Житель Индии Мохан Сингх собрал коллекцию граммофонов и старинных пластинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он с детства питал интерес к музыке, а теперь надеется порадовать таких же, как он, ценителей прекрасного. Увлекся Мохан коллекционированием в 1975 году. Тогда от родственника ему достались два граммофона. Сегодня их уже 16.

Мохан Сингх, коллекционер:

У меня есть племянник, который живет в Канаде. Он помог мне возродить мою старую страсть к граммофонам и пластинкам и собрать эту коллекцию.