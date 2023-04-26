В Японии пожилые старше 80 лет играют в футбол

Новости Японии. Этим японским футболистам уже за 80. Но играть в футбол возраст спортсменов не мешает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самому опытному игроку 93 года, и он вратарь. Сложно представить, но еще пару лет назад такая история в Японии была бы попросту невозможна. Долгое время игровые виды спорта были под запретом для пожилых людей из-за рисков получить травму. Но сегодня треть населения Японии – люди старше 65 лет. Так что отношение к ситуации пришлось поменять.