В Японии пожилые старше 80 лет играют в футбол
Новости Японии. Этим японским футболистам уже за 80. Но играть в футбол возраст спортсменов не мешает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самому опытному игроку 93 года, и он вратарь. Сложно представить, но еще пару лет назад такая история в Японии была бы попросту невозможна. Долгое время игровые виды спорта были под запретом для пожилых людей из-за рисков получить травму. Но сегодня треть населения Японии – люди старше 65 лет. Так что отношение к ситуации пришлось поменять.
Ютака Ито, генеральный секретарь футбольной ассоциации:
В прошлом году мы решили создать лигу футболистов старше 80 лет, и игроков все больше. Думаю, это связано со структурой японского общества. Люди стареют, но им по-прежнему нравятся подобные увлечения.
Некоторые игроки этой футбольной команды в прошлом профессиональные спортсмены. Например, Намуро играет еще со школы. Выступал за клуб, потом за национальную сборную. Сегодня футбол для него – отличный способ поддержать форму, улучшить настроение. И еще одна возможность увидеться с друзьями.