В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

Новости США. В мичиганском зоопарке впервые за всю его 100-летнюю историю родился черный носорог. Малыш появился на свет в канун Рождества и стал настоящим подарком для сотрудников.
Новости США. В мичиганском зоопарке впервые за всю его 100-летнюю историю родился черный носорог. Малыш появился на свет в канун Рождества и стал настоящим подарком для сотрудников.
Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Они помещены в отдельный вольер и не расстаются ни на минуту. Поскольку это была первая беременность у самки, персонал будет продолжать пристально следить за ней и ее детенышем в течение следующих недель.
Посетителям нового обитателя зоосада представят лишь весной 202 года. Имя малышу пока не придумали.
Чёрный носорог занесён в Красную книгу, поскольку вид находится на грани исчезновения. На сегодня популяция этих животных в мире насчитывает всего 5 500 особей.