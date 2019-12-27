В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

Новости США. В мичиганском зоопарке впервые за всю его 100-летнюю историю родился черный носорог. Малыш появился на свет в канун Рождества и стал настоящим подарком для сотрудников.

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Они помещены в отдельный вольер и не расстаются ни на минуту. Поскольку это была первая беременность у самки, персонал будет продолжать пристально следить за ней и ее детенышем в течение следующих недель.

Посетителям нового обитателя зоосада представят лишь весной 202 года. Имя малышу пока не придумали.