Ошибка пилотов или технические неполадки? Известны детали крушения самолёта в Казахстане

Новости Казахстана. В связи с крушением самолёта в Казахстане 28 декабря объявлено днём общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, к катастрофе могли привести технические неполадки или ошибка пилотов.

Установить точные причины помогут бортовые самописцы. Черные ящики уже доставлены в лабораторию. Также стали известны некоторые детали, которые предшествовали крушению. Их на пресс-конференции озвучил заместитель премьер-министра Казахстана.

Роман Скляр, заместитель премьер-министра Казахстана: Сегодня на месте происшествия на взлетно-посадочной полосе нами было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздушного судна. При взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло в право по окончании взлетно-посадочной полосы, шасси было убрано к этому времени, т.е. воздушное судно пыталось взлететь.

Резко крен пошел в право, судно столкнулось с забором, частным домом. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части. Погибли 12 человек, из них – 8 на месте происшествия, два человека – в больнице и два – в аэропорту города Алма-Аты.

«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

По последним данным, число пострадавших возросло до 53-х. За жизнь более 10 человек борются врачи.