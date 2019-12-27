Неизвестный дворец майя обнаружили в Мексике

Новости Мексики. Ранее неизвестный дворец цивилизации майя обнаружили мексиканские археологи на Юкатане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В длину строение достигает 55 метров, в ширину – 15, в высоту – 6. Специалисты считают, что дворец активно использовался в 600–900 годах нашей эры.