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Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции

27 декабря 2019 08:49
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Новости Франции. Из-за масштабного отключения электричества во французском Роане более 100 человек застряли на колесе обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции-1

Вечером в темноту погрузились несколько центральных районов города, в том числе площадь у отеля де Виль, где установлен аттракцион. Некоторое время колесо продолжало вращаться по инерции.

Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции-4

Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали из кабинок около 140 посетителей. Обошлось без пострадавших. О причинах отключения электричества ничего не сообщается. 

# Электроснабжение # Фотофакт

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