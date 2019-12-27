Более 100 человек застряли на колесе обозрения во Франции

Новости Франции. Из-за масштабного отключения электричества во французском Роане более 100 человек застряли на колесе обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером в темноту погрузились несколько центральных районов города, в том числе площадь у отеля де Виль, где установлен аттракцион. Некоторое время колесо продолжало вращаться по инерции.