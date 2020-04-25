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В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды

25 апреля 2020 13:59
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Новости Малайзии. В зоопарке Малайзии впервые показали детеныша редкой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышке уже 5 месяцев.

В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды-1

Известно, что она весит 9 килограммов и чувствует себя хорошо. Имя ей еще не дали. Ее родители – настоящие рекордсмены, поскольку ранее никогда у таких животных не появлялся второй детеныш за четыре года.

У животных в зоопарке Малайзии очень хорошие условия, включающие максимальную имитацию естественной среды обитания.

В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды-4

В зоопарке Малайзии показали детёныша редкой панды-6

# Животные # Фотофакт

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