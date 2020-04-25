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Вторую видеоконференцию лидеров G20 отложили из-за разногласий между Китаем и США

25 апреля 2020 12:17
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Новости мира. Вторая видеоконференция с участием лидеров стран «Большой двадцатки» отложена из-за разногласий между Китаем и США касательно роли ВОЗ в кризисе с пандемией COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторую видеоконференцию лидеров G20 отложили из-за разногласий между Китаем и США-1

Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы организация отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой коронавируса, которая началась на территории Китая и вылилась в пандемию. Китай, со своей стороны, решительно отказался обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ. Не исключается, что саммит все же состоится в ближайшее время, если стороны придут к компромиссу.

Вторую видеоконференцию лидеров G20 отложили из-за разногласий между Китаем и США-4

Напомним, первый саммит лидеров G20 в формате видеоконференции состоялся 26 марта. Его участники договорились выделить 5 триллионов долларов для стабилизации мировой экономики в сложившейся ситуации.

# Коронавирус # Фотофакт

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