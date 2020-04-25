Вторую видеоконференцию лидеров G20 отложили из-за разногласий между Китаем и США

Новости мира. Вторая видеоконференция с участием лидеров стран «Большой двадцатки» отложена из-за разногласий между Китаем и США касательно роли ВОЗ в кризисе с пандемией COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы организация отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой коронавируса, которая началась на территории Китая и вылилась в пандемию. Китай, со своей стороны, решительно отказался обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ. Не исключается, что саммит все же состоится в ближайшее время, если стороны придут к компромиссу.