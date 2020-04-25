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Начнут работать магазины и откроют внешние границы. Какой план выхода из карантина у Бельгии?

25 апреля 2020 12:06
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Новости мира. 25 апреля в Узбекистане смягчили карантинные меры. Открылись строительные рынки, автосервисы, химчистки, отделения банков, нотариальные и страховые компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возобновятся также строительные работы на объектах. 

Начнут работать магазины и откроют внешние границы. Какой план выхода из карантина у Бельгии? -1

Решение принимала специальная комиссия по противодействию распространению коронавируса. Напомним, в стране с 6 апреля был объявлен режим обязательной самоизоляции.

Тем временем, Бельгия с 11 мая начнет открывать непродовольственные магазины. Это станет первой фазой выхода из карантина. Отменять его будут в несколько этапов. Открытие внешних границ – последняя фаза. Каждый этап будет длиться несколько недель. Сейчас в Бельгии закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники учатся дистанционно. Запрещены все массовые мероприятия.

Начнут работать магазины и откроют внешние границы. Какой план выхода из карантина у Бельгии? -4

# Коронавирус # Фотофакт

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