Взрыв в многоэтажке в Краснодаре: погиб мужчина, некоторым людям нужно временное жильё

Новости России. В жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв, есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвой стал 68-летний мужчина. В его квартире на четвертом этаже разорвался газовый баллон, после чего начался пожар. На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Из дома были эвакуированы около 40 человек.