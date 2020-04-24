Взрыв в многоэтажке в Краснодаре: погиб мужчина, некоторым людям нужно временное жильё

Новости России. В жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв, есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В жилом доме в Краснодаре прогремел взрыв, есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвой стал 68-летний мужчина. В его квартире на четвертом этаже разорвался газовый баллон, после чего начался пожар. На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Из дома были эвакуированы около 40 человек.
В тушении принимали участие более 30 пожарных и 9 спецмашин. Возгорание удалось ликвидировать. Специалисты сообщили, что несущие конструкции дома не повреждены. Однако всем жильцам, чьи квартиры пострадали, местные власти предоставят временное жилье.