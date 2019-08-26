Прямой эфир

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар

26 августа 2019 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В центре Москвы десятки пожарных борются с возгоранием на территории женского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар-1

Пламя вспыхнуло на крыше одной из административных построек. Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. О причинах возникновения пожара тоже не известно.

Отметим, Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 году. На его территории расположены несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар-4

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар-6

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар-8

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар-10

В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар-12

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек
26 августа 2019 13:56

Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан
26 августа 2019 12:03

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан

В центре Киева неизвестные из гранатомёта обстреляли здание
26 августа 2019 11:49

В центре Киева неизвестные из гранатомёта обстреляли здание