В женском монастыре в центре Москвы произошёл сильный пожар

Новости России. В центре Москвы десятки пожарных борются с возгоранием на территории женского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на крыше одной из административных построек. Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. О причинах возникновения пожара тоже не известно.

Отметим, Богородице-Рождественский монастырь был основан в 1386 году. На его территории расположены несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.