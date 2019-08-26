Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан

Новости Индонезии. Президент Индонезии объявил о переносе столицы страны из Джакарты на юго-восток острова Калимантан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На все необходимые процедуры будет потрачено более 30 миллиардов долларов. Планируется, что все правительственные структуры переедут в новую столицу уже к 2024 году.