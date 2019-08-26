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Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан

26 августа 2019 12:03
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Новости Индонезии. Президент Индонезии объявил о переносе столицы страны из Джакарты на юго-восток острова Калимантан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан-1

На все необходимые процедуры будет потрачено более 30 миллиардов долларов. Планируется, что все правительственные структуры переедут в новую столицу уже к 2024 году.

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан-4

Изначально власти Индонезии собирались сосредоточить все госструктуры в центре Джакарты или вынести их в один из ближайших городов-спутников. Однако в результате выбор пал на вариант с полным переездом на другой остров.

Столицу Индонезии перенесут на юго-восток острова Калимантан-7

# Международная политика # Фотофакт

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