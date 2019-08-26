В центре Киева неизвестные из гранатомёта обстреляли здание

Новости Украины. Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обошлось без жертв и пострадавших. В результате стрельбы были поврежденные окна на четвертом этаже здания. На место инцидента прибыли правоохранители, медики и спасатели. Возле здания полиция обнаружила отстрелянный тубус гранатомета.