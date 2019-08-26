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В центре Киева неизвестные из гранатомёта обстреляли здание

26 августа 2019 11:49
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Новости Украины. Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Киева неизвестные из гранатомёта обстреляли здание-1

Обошлось без жертв и пострадавших. В результате стрельбы были поврежденные окна на четвертом этаже здания. На место инцидента прибыли правоохранители, медики и спасатели. Возле здания полиция обнаружила отстрелянный тубус гранатомета.

В центре Киева неизвестные из гранатомёта обстреляли здание-4

Правоохранители квалифицировали событие как террористический акт. Похожий случай произошел в Киеве в апреле. Тогда неизвестные злоумышленники также из противотанкового гранатомета обстреляли здание строительной компании. 

# Стрельба # Фотофакт

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