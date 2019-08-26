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Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек

26 августа 2019 13:56
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Новости России. Массовое отравление в Якутии. Более 40 человек неудачно сходили в рестораны этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек -1

У всех пострадавших обнаружена острая кишечная инфекция. В ходе расследования эксперты нашли множество нарушений в работе заведений – не соблюдались элементарные правила гигиены, а также товарного соседства.

Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек -3

Персонал работал без медицинских документов. Сейчас наложен временный запрет деятельности компании, которой принадлежат четыре банкетных зала. Идет проверка продуктов и сырья.

Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек -6

# Массовое отравление # Фотофакт

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