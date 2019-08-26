Массовое отравление в Якутии. В ресторанах отравились более 40 человек

Новости России. Массовое отравление в Якутии. Более 40 человек неудачно сходили в рестораны этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Массовое отравление в Якутии. Более 40 человек неудачно сходили в рестораны этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У всех пострадавших обнаружена острая кишечная инфекция. В ходе расследования эксперты нашли множество нарушений в работе заведений – не соблюдались элементарные правила гигиены, а также товарного соседства.
Персонал работал без медицинских документов. Сейчас наложен временный запрет деятельности компании, которой принадлежат четыре банкетных зала. Идет проверка продуктов и сырья.