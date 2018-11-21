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В Афганистане скорбят по жертвам теракта во дворце бракосочетаний

21 ноября 2018 08:23
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Новости Афганистана. В стране скорбят по жертвам кровавого теракта в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство во дворце бракосочетаний.

В Афганистане скорбят по жертвам теракта во дворце бракосочетаний-1

В результате атаки погибли 55 человек. Около 70 граждан получили ранения.

В Афганистане скорбят по жертвам теракта во дворце бракосочетаний-4

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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