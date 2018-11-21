В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы

Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в городе Кумба, в районе, где проживает англоязычное население.
Это уже второй подобный случай за месяц. В начале ноября неизвестные похитили из колледжа 80 человек. Их держали в плену около недели, прежде чем отпустить.