В Камеруне похитили 15 учеников и учителя частной школы

Новости Камеруна. На юго-западе Камеруна вооруженные люди похитили 15 учеников и учителя частной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй подобный случай за месяц. В начале ноября неизвестные похитили из колледжа 80 человек. Их держали в плену около недели, прежде чем отпустить.