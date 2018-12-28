В жаркой Мексике внезапно выпал снег

Новости Мексики. В жаркую Мексику пришла настоящая зима. 20 штатов страны замело снегом, а температура упала с +30 до 0 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах и вовсе фиксируются показатели со знаком. Местами высота снежного покрова достигает 20 сантиметров.

Внезапная смена погоды застала врасплох многих граждан. Автолюбители и вовсе оказались не готовы к заснеженным и скользким трассам. Количество ДТП значительно возросло.