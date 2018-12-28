Туристы в Турции будут платить налог на безопасность с 2019 года

Новости Турции. Приезжающим в Турцию туристам с 1 января 2019 года придется платить налог на безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это нужно будет в аэропорту по прилету в страну.

Изначально предполагалось, что размер выплат составит 3 евро, однако позже власти решили снизить стоимость до 1,5 евро. Это связано с тем, что часть путевок на 2019 год уже продана и необходимость платить налог ляжет на туристические компании, что повлечет за собой их траты в несколько миллионов евро.

Отметим, по итогам 2018 года Турция планирует привлечь в страну 40 миллионов путешественников.