В Милане горел дом престарелых

Новости Италии. В Милане произошел пожар в доме престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибывшие к месту ЧП пожарные экстренно эвакуировали персонал и постояльцев.

Однако без пострадавших не обошлось. Различные травмы получили 18 человек. Некоторые из них госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из палат. Вероятнее всего, его причиной стала непотушенная сигарета.