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В Милане горел дом престарелых

28 декабря 2018 11:57
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Новости Италии. В Милане произошел пожар в доме престарелых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибывшие к месту ЧП пожарные экстренно эвакуировали персонал и постояльцев.

В Милане горел дом престарелых-1

Однако без пострадавших не обошлось. Различные травмы получили 18 человек. Некоторые из них госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из палат. Вероятнее всего, его причиной стала непотушенная сигарета.

В Милане горел дом престарелых-4

# Пожар # Фотофакт

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