Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

Новости Индонезии. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии. В этом году страна пережила почти 2,5 тысячи стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природные катаклизмы унесли жизни более 4 тысяч 200 человек. К наибольшим человеческим потерям привели геологические катастрофы – землетрясения и цунами.

Еще один удар жители индонезийских островов ощутили 28 декабря – произошло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Метеорологи заявили, что угрозы цунами нет.