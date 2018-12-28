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Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

28 декабря 2018 11:46
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Новости Индонезии. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии. В этом году страна пережила почти 2,5 тысячи стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие-1

Природные катаклизмы унесли жизни более 4 тысяч 200 человек. К наибольшим человеческим потерям привели геологические катастрофы – землетрясения и цунами.

Еще один удар жители индонезийских островов ощутили 28 декабря – произошло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Метеорологи заявили, что угрозы цунами нет.

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие-4

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие-6

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие-8

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие-10

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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