Людей будут отправлять в COVID-гостиницы. Великобритания введёт обязательный карантин для жителей 30 стран
Новый рубеж пандемии. Число зараженных COVID-19 в мире превысило 105 миллионов. За сутки заболели более 500 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список антилидеров по количеству инфицированных остается неизменным – США, Индия, Бразилия.
Эпидситуацию усугубляют новые штаммы COVID-19. Так, британский вирус-мутант обнаружен уже в 80 странах. В Италии выявлен первый случай южноафриканской версии вируса, а в Перу – бразильской. Пытаясь сдержать распространение инфекции, страны усиливают карантинные меры.
Так, Великобритания с 15 февраля вводит обязательный карантин для приезжих из государств «красного списка». Ограничения коснутся жителей 30 стран. Зарубежных граждан будут отправлять в так называемые COVID-гостиницы, проживание в которых они должны оплачивать сами. За соблюдением правил будут следить правоохранители.