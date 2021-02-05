Людей будут отправлять в COVID-гостиницы. Великобритания введёт обязательный карантин для жителей 30 стран

Новый рубеж пандемии. Число зараженных COVID-19 в мире превысило 105 миллионов. За сутки заболели более 500 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Список антилидеров по количеству инфицированных остается неизменным – США, Индия, Бразилия.

Эпидситуацию усугубляют новые штаммы COVID-19. Так, британский вирус-мутант обнаружен уже в 80 странах. В Италии выявлен первый случай южноафриканской версии вируса, а в Перу – бразильской. Пытаясь сдержать распространение инфекции, страны усиливают карантинные меры.