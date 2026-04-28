В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли 14 человек

В Южном Судане разбился пассажирский самолет местной авиакомпании, который выполнял внутренний рейс. Жертвами катастрофы стали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связь с экипажем, по данным авиационных властей, была потеряна примерно через 30 минут после вылета. Крушение произошло примерно в 20 километрах от столицы страны Джубы. На борту находились 13 пассажиров и пилот – 12 граждан Южного Судана и двое граждан Кении, все они погибли. Предварительно, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе низкая видимость. На месте падения работают группы спасателей и следователей.