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В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли 14 человек

28 апреля 2026 08:14
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В Южном Судане разбился пассажирский самолет местной авиакомпании, который выполнял внутренний рейс. Жертвами катастрофы стали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южном Судане при крушении пассажирского самолета погибли 14 человек-2

Связь с экипажем, по данным авиационных властей, была потеряна примерно через 30 минут после вылета. Крушение произошло примерно в 20 километрах от столицы страны Джубы. На борту находились 13 пассажиров и пилот – 12 граждан Южного Судана и двое граждан Кении, все они погибли. Предварительно, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе низкая видимость. На месте падения работают группы спасателей и следователей.

# Возгорание самолета

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