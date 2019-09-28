В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

Новости Южной Кореи. В Южной Корее вспыхнул сильный пожар на грузовом судне: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в порту крупнейшего промышленного города страны Ульсан. На потерпевшем судне перевозили нефтепродукты. По неизвестной пока причине на борту корабля прогремел взрыв, после чего разгорелся сильный пожар. Огонь быстро распространился по корпусу судна, а затем перекинулся на другой грузовой корабль, который был пришвартован рядом.