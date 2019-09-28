Прямой эфир

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами

28 сентября 2019 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. В Южной Корее вспыхнул сильный пожар на грузовом судне: пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами-1

ЧП произошло в порту крупнейшего промышленного города страны Ульсан. На потерпевшем судне перевозили нефтепродукты. По неизвестной пока причине на борту корабля прогремел взрыв, после чего разгорелся сильный пожар. Огонь быстро распространился по корпусу судна, а затем перекинулся на другой грузовой корабль, который был пришвартован рядом.

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами-4

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами-6

В Южной Корее сильный пожар вспыхнул на грузовом судне с нефтепродуктами-8

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника
28 сентября 2019 16:59

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

В Москве +14, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 30 сентября по 6 октября
28 сентября 2019 16:57

В Москве +14, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 30 сентября по 6 октября

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине
28 сентября 2019 16:28

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине