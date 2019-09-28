Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

В швейцарских Альпах прошли «похороны» тающего ледника, рассказали в программе «Плюс-минус» . На траурную церемонию собрались около 200 местных жителей, борцов за экологию и туристов.

Они почтили память Пицоля минутой молчания. В последний путь ледник проводил и священник.

Из-за глобального потепления толщина ледника значительно сократилась. Если век назад она достигала 100 метров, то сейчас примерно 2,5 метра.

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Причём, 80% своей массы ледник потерял за последние 13 лет. Окончательно исчезнет он к 2030 году.