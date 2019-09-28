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Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника

28 сентября 2019 16:59
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В швейцарских Альпах прошли «похороны» тающего ледника, рассказали в программе «Плюс-минус». На траурную церемонию собрались около 200 местных жителей, борцов за экологию и туристов.

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника-1

Они почтили память Пицоля минутой молчания. В последний путь ледник проводил и священник.

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника-4

Из-за глобального потепления толщина ледника значительно сократилась. Если век назад она достигала 100 метров, то сейчас примерно 2,5 метра.

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Причём, 80% своей массы ледник потерял за последние 13 лет. Окончательно исчезнет он к 2030 году.

Со священником и минутой молчания. В Альпах прошли «похороны» тающего ледника-7

# Экология

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