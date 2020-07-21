В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли 5 человек

Новости Южной Кореи. В Южной Корее в результате пожара в распределительном центре погибли как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их тела обнаружили в подвальном помещении здания. Еще около десяти сотрудников пострадали, некоторые в критическом состоянии доставлены в больницу.