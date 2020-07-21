«Амбициозные инвестиции в будущее». Лидеры ЕС договорились по вопросам восстановления экономики после пандемии

Новости Евросоюза. Лидеры ЕС договорились по вопросу восстановления экономики после пандемии и многолетнему финансовому плану сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 750 миллиардов долларов на поддержку пострадавшим от коронавируса странам и свыше триллиона евро в бюджет. По словам премьера Бельгии, «никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее».

Напряженные переговоры продолжались четыре дня. Участники саммита приняли компромиссный вариант соглашения, подготовленный главой Европейского совета. Согласно документу, изначально предложенный объем субсидий в фонде восстановления экономики снизили на 110 миллиардов евро до 390. Остальные деньги распределят в виде льготных кредитов. При этом минимум 30 % от предоставленных средств страны должны будут направить на «позитивные климатические проекты».