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«Амбициозные инвестиции в будущее». Лидеры ЕС договорились по вопросам восстановления экономики после пандемии

21 июля 2020 07:52
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Новости Евросоюза. Лидеры ЕС договорились по вопросу восстановления экономики после пандемии и многолетнему финансовому плану сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 750 миллиардов долларов на поддержку пострадавшим от коронавируса странам и свыше триллиона евро в бюджет.

По словам премьера Бельгии, «никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее».

«Амбициозные инвестиции в будущее». Лидеры ЕС договорились по вопросам восстановления экономики после пандемии-1

Напряженные переговоры продолжались четыре дня. Участники саммита приняли компромиссный вариант соглашения, подготовленный главой Европейского совета.

Согласно документу, изначально предложенный объем субсидий в фонде восстановления экономики снизили на 110 миллиардов евро до 390. Остальные деньги распределят в виде льготных кредитов. При этом минимум 30 % от предоставленных средств страны должны будут направить на «позитивные климатические проекты».

«Амбициозные инвестиции в будущее». Лидеры ЕС договорились по вопросам восстановления экономики после пандемии-4

«Амбициозные инвестиции в будущее». Лидеры ЕС договорились по вопросам восстановления экономики после пандемии-6

Речь идет в том числе об инициативах, связанных с внедрением «зелёных технологий», альтернативной энергетики и энергосбережения.

# Международная политика # Фотофакт

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