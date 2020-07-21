Александр Лукашенко поздравил Короля Филиппа с национальным праздником Бельгии

Новости Бельгии. Главный национальный праздник отмечают в Бельгии. В этот день 189 лет назад король Леопольд I принес присягу на верность Конституции и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычно знаменательная дата сопровождается массовыми гуляньями. Однако в 2020 году торжества пройдут в более скромном формате. Основные мероприятия состоятся на площади перед королевским дворцом, но без традиционного военного парада и салюта. Завершится церемония чествованием работников, стоящих на передовой в борьбе с пандемией.