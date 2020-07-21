Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

Всего за время шоу в небо над Суздалем и Переславлем-Залесским взмыли 15 аэростатов.

Новости России. В Ярославской области прошел фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полет на воздушном шаре – мечта многих путешественников, которая для участников фестиваля смогла стать реальностью. А по словам зрителей, аэростаты, поднимающиеся в небо над старинными городами, – картина незабываемая.