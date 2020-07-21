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Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»

21 июля 2020 06:42
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Новости России. В Ярославской области прошел фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за время шоу в небо над Суздалем и Переславлем-Залесским взмыли 15 аэростатов.

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»-1

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»-3

Полет на воздушном шаре – мечта многих путешественников, которая для участников фестиваля смогла стать реальностью. А по словам зрителей, аэростаты, поднимающиеся в небо над старинными городами, – картина незабываемая.

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»-6

Яркое шоу. В Ярославской области прошёл фестиваль воздушных шаров «Золотое кольцо России»-8

Это зрелище сможет в каждом разбудить ребенка.

# Туризм # Фотофакт

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