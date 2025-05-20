Затронет Беларусь. ЕС намерен сократить количество дипломатов в странах

Европейская служба внешних действий (EEAS) в связи с бюджетными ограничениями и проведением реорганизации планирует уменьшить десять дипломатических представительств и уволить 100 местных сотрудников. Об этом пишет РИА Новости.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас предложил этот план Европейской комиссии, которая утвердила его реализацию в течение ближайших двух лет, затронув страны с пониженным уровнем интереса со стороны ЕС, такие как Беларусь и Лесото.

Полностью миссии закрываться не будут, но около десяти будут функционировать без местного персонала, сохранив только послов и их помощников. Сокращение будет происходить в два этапа – в 2026 и 2027 годах.

В первом году расходы на эти цели составят 20 миллионов евро, а в последующем потенциальная сумма экономии составит девять миллионов евро.

План предусматривает постепенное сокращение, но при этом рассматривается возможность увеличения штата в странах, имеющих решающее значение для обеспечения соблюдения санкций против России.