В Южной Корее из-за утечки хлора на заводе пострадали 20 рабочих

Южная Корея. Чрезвычайное происшествие на заводе в Южной Корее. На предприятии, расположенном в городе Ульсан, произошла утечка хлора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным специалистов, это случилось, когда газ перекачивали в хранилище.