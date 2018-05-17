Прямой эфир

В Южной Корее из-за утечки хлора на заводе пострадали 20 рабочих

17 мая 2018 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Южная Корея. Чрезвычайное происшествие на заводе в Южной Корее. На предприятии, расположенном в городе Ульсан, произошла утечка хлора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным специалистов, это случилось, когда газ перекачивали в хранилище.

В Южной Корее из-за утечки хлора на заводе пострадали 20 рабочих-1

Опасное вещество в течение 45 минут наполняло помещение. В результате происшествия пострадали около 20 рабочих. Все они доставлены в больницу для осмотра и лечения. В настоящее время эксперты пытаются определить объем газа, выпущенного в результате инцидента. На месте были проведены очистительные работы.

# Массовое отравление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине больше всего инфицированных корью в Винницкой, Волынской и Киевской областях
17 мая 2018 11:53

В Украине больше всего инфицированных корью в Винницкой, Волынской и Киевской областях

В Китае успешно запустили первую частную ракету-носитель
17 мая 2018 11:49

В Китае успешно запустили первую частную ракету-носитель

В Сербии разбился легкомоторный самолет: инструктор и ученица погибли
17 мая 2018 10:21

В Сербии разбился легкомоторный самолет: инструктор и ученица погибли