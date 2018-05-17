В Южной Корее из-за утечки хлора на заводе пострадали 20 рабочих

Южная Корея. Чрезвычайное происшествие на заводе в Южной Корее. На предприятии, расположенном в городе Ульсан, произошла утечка хлора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным специалистов, это случилось, когда газ перекачивали в хранилище.
Опасное вещество в течение 45 минут наполняло помещение. В результате происшествия пострадали около 20 рабочих. Все они доставлены в больницу для осмотра и лечения. В настоящее время эксперты пытаются определить объем газа, выпущенного в результате инцидента. На месте были проведены очистительные работы.