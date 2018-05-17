В Сербии разбился легкомоторный самолет: инструктор и ученица погибли

Новости Сербии. В Сербии во время учебного полета потерпел крушение маленький легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на территории аэропорта под Белградом. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку. Инструктор и его ученица погибли на месте от полученных ранений. Аэродром находится в 70 метрах от линии железной дороги, взлетное поле не асфальтировано. Причины авиакатастрофы не уточняются. На месте происшествия работают специалисты.