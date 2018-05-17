В Китае успешно запустили первую частную ракету-носитель

Новости Китая. Утром 17 мая в Китае была запущена первая частная ракета-носитель.

Как сообщает ИА Синьхуа, ракету «Чунцин Лянцзян Стар» разработала пекинская компания OneSpace. Длина летательного аппарата – 9 м, а масса – 7,2 т.

Ракета может подняться на высоту 38,74 км, её максимальная скорость более чем в 5,7 раза превышает скорость звука. Длительность полёта устройства составляет примерно пять минут.

Ракета также оснащена устройствами беспроводной связи и недорогими источниками энергии, которые позволяют упростить проектирование ракетных систем.

Весной 2018 года в атмосфере над Тихим океаном сгорела космическая станция Китая «Тяньгун-1».