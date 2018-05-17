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В Китае успешно запустили первую частную ракету-носитель

17 мая 2018 11:49
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Новости Китая. Утром 17 мая в Китае была запущена первая частная ракета-носитель.  

Как сообщает ИА Синьхуа, ракету «Чунцин Лянцзян Стар» разработала пекинская компания OneSpace. Длина летательного аппарата – 9 м, а масса – 7,2 т.  

Ракета может подняться на высоту 38,74 км, её максимальная скорость более чем в 5,7 раза превышает скорость звука. Длительность полёта устройства составляет примерно пять минут.  

Ракета также оснащена устройствами беспроводной связи и недорогими источниками энергии, которые позволяют упростить проектирование ракетных систем.  

Весной 2018 года в атмосфере над Тихим океаном сгорела космическая станция Китая «Тяньгун-1». 

Большинство обломков не достигло Земли – здесь подробнее.  

# Космос

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