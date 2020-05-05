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В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства

05 мая 2020 06:53
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее катастрофически падают объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в апреле темп снижения был самый быстрый за более чем 10 лет.

В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства-1

Ограничительные меры привели к закрытию предприятий, а также подорвали глобальный спрос на южнокорейскую продукцию. Ранее правительство этой страны заявило, что выделит почти 200 миллиардов долларов на поддержку финансовых рынков, бизнеса и сохранение рабочих мест.

В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства-4

Сеул несколько дней назад впервые с февраля сообщил об отсутствии внутренних заражений. Власти приняли решение смягчить уже на этой неделе меры по социальному дистанцированию.

# Коронавирус # Фотофакт

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