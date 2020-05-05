В Южной Корее из-за ограничительных мер катастрофически падают объёмы производства

Новости Южной Кореи. В Южной Корее катастрофически падают объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в апреле темп снижения был самый быстрый за более чем 10 лет.

Ограничительные меры привели к закрытию предприятий, а также подорвали глобальный спрос на южнокорейскую продукцию. Ранее правительство этой страны заявило, что выделит почти 200 миллиардов долларов на поддержку финансовых рынков, бизнеса и сохранение рабочих мест.