В Египте разрешили открыть отели для внутренних туристов

Новости Египта. Власти Египта разрешили открывать отели для внутренних туристов при условии заполненности не более чем на 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гостинице обязательно должен быть медицинский кабинет с врачом. Персоналу и клиентам должны регулярно проверять температуру и устанавливать дезинфекционное оборудование. Работники должны проходить быстрые тесты на коронавирус при входе на курорты. Из-за пандемии работа туристического сектора Египта, на долю которого приходится до 15 % поступлений в бюджет, была заморожена. Это привело к потерям, оцениваемым в миллиард долларов в месяц.