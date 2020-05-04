Прямой эфир

В Египте разрешили открыть отели для внутренних туристов

04 мая 2020 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Власти Египта разрешили открывать отели для внутренних туристов при условии заполненности не более чем на 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте разрешили открыть отели для внутренних туристов-1

В гостинице обязательно должен быть медицинский кабинет с врачом. Персоналу и клиентам должны регулярно проверять температуру и устанавливать дезинфекционное оборудование. Работники должны проходить быстрые тесты на коронавирус при входе на курорты. Из-за пандемии работа туристического сектора Египта, на долю которого приходится до 15 % поступлений в бюджет, была заморожена. Это привело к потерям, оцениваемым в миллиард долларов в месяц.

В Египте разрешили открыть отели для внутренних туристов-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?
03 мая 2020 20:14

Во имя экономики. Какие страны смягчают карантин?

Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка
03 мая 2020 20:05

Ожидание и реальность. Вот что творится в Центральном парке Нью-Йорка

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны
03 мая 2020 19:49

«Верю в нашу стратегию». Швед набил тату с портретом эпидемиолога страны