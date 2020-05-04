Президентские выборы в Польше проведут по почте

Новости Польши. Польша готовится к проведению президентских выборов по почте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование ранее было назначено на 10 мая. В условиях пандемии коронавируса его решено проводить дистанционно.
Новости Польши. Польша готовится к проведению президентских выборов по почте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование ранее было назначено на 10 мая. В условиях пандемии коронавируса его решено проводить дистанционно.
Соответствующий закон Сейм одобрил в начале апреля. В скором времени его рассмотрит Сенат. На пост главы государства претендует шесть кандидатов. Процедуру дистанционных выборов подготовили по поручению лидера правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского.