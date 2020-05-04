Страны ЕС начали выходить из карантина. Какие послабления в Италии, Германии, на Кипре?

Новости мира. В Украине 4 мая приняли решение открыть с 11 мая парки, парикмахерские и летние кафе, хотя официальный карантин в стране до 22-го числа. Власти заявили, что это ответ на просьбу бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жесткие ограничения после почти двух месяцев карантина отменяют также и в ряде стран ЕС. В Италии 4 мая на работу вернулись 4,5 миллиона человек. Открылись промышленные предприятия и возобновились стройки. Постепенно послабления будут вводиться и в Германии. Каждый регион самостоятельно решает, насколько строгие ограничения применять.