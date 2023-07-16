В Южной Корее из-за наводнений погибли не менее 33 человек

Новости Южной Кореи. В Южной Корее продолжают бороться с последствиями наводнений. Ранее на страну обрушились проливные дожди. Из-за непогоды погибли 33 человека, и количество жертв постоянно увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не прекращаются поисково-спасательные операции. Одна из них проходит в городе Чонджу. Там из затопленного туннеля экстренные службы извлекли уже девятое тело. Президент Республики Корея приказал мобилизовать все силы и свести к минимуму потери. Однако, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране ожидается еще более сильный дождь.