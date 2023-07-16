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В США в результате стрельбы погибли 4 человека, за нападавшего предлагают 10 тысяч долларов

16 июля 2023 08:51
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Новости США. Очередная стрельба на американских улицах: на этот раз в штате Джорджия. Четыре человека погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США в результате стрельбы погибли 4 человека, за нападавшего предлагают 10 тысяч долларов-1

Личность подозреваемого уже установлена. Он вооружен и опасен, предупреждают правоохранители. За любую информацию, которая поможет в поисках нападавшего, полагается вознаграждение: 10 000 долларов. 

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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