В США в результате стрельбы погибли 4 человека, за нападавшего предлагают 10 тысяч долларов

Новости США. Очередная стрельба на американских улицах: на этот раз в штате Джорджия. Четыре человека погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.