В США в результате стрельбы погибли 4 человека, за нападавшего предлагают 10 тысяч долларов

Новости США. Очередная стрельба на американских улицах: на этот раз в штате Джорджия. Четыре человека погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Очередная стрельба на американских улицах: на этот раз в штате Джорджия. Четыре человека погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личность подозреваемого уже установлена. Он вооружен и опасен, предупреждают правоохранители. За любую информацию, которая поможет в поисках нападавшего, полагается вознаграждение: 10 000 долларов.