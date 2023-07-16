Губернатор Развожаев сообщил о сбитии девятого беспилотника над Севастополем

Девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были ликвидированы в ходе утренней атаки на Севастополь, следует из информации, опубликованной в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева, сообщает РИА Новости.

Он также уточнил, что в окрестностях мыса Манганари был подбит один БПЛА, сбито два самолета и пять подавлено силами радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, на дальнем рейде были ликвидированы два надводных дрона. По словам губернатора, в данный момент обстановка в городе спокойная.

Ранее он заявил о масштабном и продолжительном налете беспилотников в зоне мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В то же время он подчеркнул, что атаки не причинили ущерба объектам ни в городе, ни в акватории.