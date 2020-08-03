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В Южной Корее из-за мощных наводнений погибли 6 человек

03 августа 2020 09:08
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Новости Южной Кореи. В Республике Корея жертвами непогоды стали 6 человек, ещё 8 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое из погибших скончались в результате разлива рек, остальные – из-за оползней.

В Южной Корее из-за мощных наводнений погибли 6 человек-1

Сильные дожди, которые испытывают жителей уже несколько дней, привели к масштабным наводнениям. Объявлен наивысший третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Южной Корее из-за мощных наводнений погибли 6 человек-4

В ряде регионов, в том числе в Сеуле, закрыто движение по некоторым дорогам и мостам. Есть угроза крупных подтоплений из-за вышедшей из берегов местной реки Ханган. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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