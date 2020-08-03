В Южной Корее из-за мощных наводнений погибли 6 человек

Новости Южной Кореи. В Республике Корея жертвами непогоды стали 6 человек, ещё 8 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое из погибших скончались в результате разлива рек, остальные – из-за оползней.

Сильные дожди, которые испытывают жителей уже несколько дней, привели к масштабным наводнениям. Объявлен наивысший третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.