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Размером не больше морской свинки. В Берлине показали малыша красной панды

03 августа 2020 07:44
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Зоопарк в Берлине впервые показал видео детеныша красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш размером не больше морской свинки.

Размером не больше морской свинки. В Берлине показали малыша красной панды-1

Самостоятельным он станет примерно через месяц. Тогда же его смогут увидеть посетители.

Размером не больше морской свинки. В Берлине показали малыша красной панды-4

Его родителей в феврале Берлину подарил один из индийских зоопарков в рамках международной программы по сохранению вида. Последний раз детеныш красной панды рождался в столице Германии 9 лет назад.

# Дикие животные # Фотофакт

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