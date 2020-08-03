Размером не больше морской свинки. В Берлине показали малыша красной панды

Зоопарк в Берлине впервые показал видео детеныша красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш размером не больше морской свинки.
Зоопарк в Берлине впервые показал видео детеныша красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш размером не больше морской свинки.
Самостоятельным он станет примерно через месяц. Тогда же его смогут увидеть посетители.
Его родителей в феврале Берлину подарил один из индийских зоопарков в рамках международной программы по сохранению вида. Последний раз детеныш красной панды рождался в столице Германии 9 лет назад.