Размером не больше морской свинки. В Берлине показали малыша красной панды

Зоопарк в Берлине впервые показал видео детеныша красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш размером не больше морской свинки.

Самостоятельным он станет примерно через месяц. Тогда же его смогут увидеть посетители.