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Литва, Кипр, Латвия и Испания оказались в списке стран с самым высоким уровнем безработицы

03 августа 2020 06:33
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Новости мира. Пандемия коронавируса отбросила экономику европейских стран на 20 лет назад. Страны продолжают нести убытки из-за введенных ограничительных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва, Кипр, Латвия и Испания оказались в списке стран с самым высоким уровнем безработицы-1

Так, жители Литвы, Кипра, Латвии и Испании оказались в списке стран с самым высоким уровнем безработицы. В соседней Литве из-за пандемии финансовое положение почти 60 % жителей страны ухудшилось. Две пятых населения страны вынуждены были согласиться на сокращение зарплаты или испытывали проблемы с занятостью.

Литва, Кипр, Латвия и Испания оказались в списке стран с самым высоким уровнем безработицы-4

По всему миру потеряли работу почти полмиллиарда человек.

Это намного больше, чем было во время финансового кризиса 2008 года. При этом прогнозы аналитиков неутешительные – до конца года заработка могут лишиться более 400 миллионов человек. 

# Коронавирус # Фотофакт

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