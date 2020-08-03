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Почти 8 тысяч человек эвакуируют из-за пожаров в Калифорнии

03 августа 2020 07:31
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Новости США. Калифорния в огне. Власти штата эвакуируют почти 8 тысяч человек из-за природных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 8 тысяч человек эвакуируют из-за пожаров в Калифорнии-1

Более 2 500 домов должны быть освобождены в ближайшее время. Перебраться в безопасные районы местным жителям помогут спасатели.

Пожары бушуют почти на 5 гектаров земли. В тушении огня участвуют 375 пожарных. Сильный ветер затрудняет работу спасателей. 

# Пожар # Фотофакт

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