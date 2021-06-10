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В ЮАР слон напал на грузовик с водителем и смял капот машины

10 июня 2021 14:55
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Новости ЮАР. Слон в Южной Африке напал на грузовик с человеком в салоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР слон напал на грузовик с водителем и смял капот машины-1

Все произошедшее зафиксировал видеорегистратор. Водитель-заправщик направлялся к дому клиента. Из-за приближающихся животных пришлось остановиться.

В ЮАР слон напал на грузовик с водителем и смял капот машины-4

Один слон начал двигаться к пикапу, затем, казалось бы, решил уйти, но вернулся, бросился на грузовик и смял капот машины.

# Дикие животные # Фотофакт

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