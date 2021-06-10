В ЮАР слон напал на грузовик с водителем и смял капот машины

Новости ЮАР. Слон в Южной Африке напал на грузовик с человеком в салоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один слон начал двигаться к пикапу, затем, казалось бы, решил уйти, но вернулся, бросился на грузовик и смял капот машины.