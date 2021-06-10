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Антиправительственные протесты обошлись Колумбии более чем в 3 млрд долларов

10 июня 2021 13:17
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Новости Колумбии. Антиправительственные протесты, погромы и беспорядки обошлись экономике Колумбии в более чем 3 миллиарда долларов. Демонстрации начались в конце апреля и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антиправительственные протесты обошлись Колумбии более чем в 3 млрд долларов-1

В ходе митингов протестующие блокировали дороги, что привело к серьезным убыткам. Под удар попала нефте- и горнодобывающая промышленность, нарушены поставки продовольствия. Под угрозой более 1,5 миллиона рабочих мест, связанных с сельским хозяйством. Из-за задержек международные покупатели приостановили использование колумбийского кофе. Его экспорт упал более чем на 50 %.

Антиправительственные протесты обошлись Колумбии более чем в 3 млрд долларов-4

Напомним, поводом для недовольства жителей стала налоговая реформа. За время митингов погибли более 50 человек, свыше 2 тысяч пострадали.

# Акции протеста # Фотофакт

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