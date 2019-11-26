В ЮАР пёс «усыновил» новорождённого жирафа-сироту

Вероятнее всего, его мать убили браконьеры. Детеныш был в критическом состоянии, когда его доставили в приют для диких животных. Однако благодаря заботе сотрудников малыш стал есть и крепнуть. Кроме того, у него появился верный друг и защитник. Пес по кличке Охотник буквально усыновил сироту: он постоянно находится рядом с маленьким жирафом и, как умеет, заботится о нем. Когда детеныш подрастет, его планируют выпустить на волю.